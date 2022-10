Dimanche de la pomme Hautefage, 23 octobre 2022, Hautefage.

Dimanche de la pomme

Hautefage

2022-10-23 13:30:00 13:30:00 – 2022-10-23

Hautefage Corrze

Hautefage 13 h 30 : marche autour du bourg d’environ 1 h 30,, accessible à toutes et tous

15 h : fabrication artisanale de jus de pommes au pressoir et mise en service du four à pain

15 h 30 : dégustation du jus de pommes et de tartes et gâteaux cuits au four à pain

Le village fête la pomme avec diverses animations : une marche autour du bourg, la fabrication artisanale de jus de pommes, une dégustation de jus de pomme et de gâteaux cuits au four à bois.

Vous pourrez apporter vos pommes pour ajouter à la récolte du comité des fêtes pour la fabrication du jus.

Vous pourrez aussi apporter vos tares/gâteaux aux pommes pour cuire au four à pain.

Pensez à prendre des bouteilles pour le jus.

http://www.mediatheque.xaintrie-val-dordogne.fr/

