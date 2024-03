DIMANCHE DE GRATUITÉ « SURPRISE FAMILLE ! » Montpellier, dimanche 3 mars 2024.

Dimanche 3 mars

Accès libre et gratuit aux collections permanentes.

Au programme, de nombreuses activités et visites guidées pensées pour tous les âges, et notamment pour les familles.

10h15 Mini-visites 2-5 ans Qui a peur du noir ?

10h15, 11h et 15h45 Mini-visites 2-5 ans Vole, vole, papillon

10h30, 11h15 et 15h30 Mini-visites 6-10 ans M comme Manet

14h30 Mini-visite à partir de 11 ans Super Fabre Bros .

Début : 2024-03-03

fin : 2024-03-03

39 Boulevard de Bonnes Nouvelles

Montpellier 34000 Hérault Occitanie musee.fabre@montpellier3m.fr

