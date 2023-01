Dimanche de Contes Moncontour Moncontour Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Dimanche de Contes Moncontour, 12 février 2023, Moncontour . Dimanche de Contes 1, rue du Docteur Sagory Café du Théâtre Moncontour Côtes-d’Armor Café du Théâtre 1, rue du Docteur Sagory

2023-02-12 – 2023-02-12

Café du Théâtre 1, rue du Docteur Sagory

Côtes-d’Armor Contes terriblement humains avec le conteur Philémon. cafedutheatre.moncontour@gmail.com +33 7 82 28 81 41 Café du Théâtre 1, rue du Docteur Sagory Moncontour

