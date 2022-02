Dimanche de Chant Traditionnel La maison des associations est à Arcisse,hameau de 38890 St Chef,Saint-Chef (38), 27 mars 2022, .

***Au programme de ce stage :*** * chanter ensemble des chansons traditionnelles de régions françaises et particulièrement des Alpes, des chansons à une ou plusieurs voix**,** des chansons à répondre, des chansons à danser, des chansons à écouter, … * travailler aussi la respiration, l’ancrage, le placement de la voix, l’expression, la polyphonie, de chanter tous ensemble ou en petits groupes. ***Stage animé par Philippe Borne*** Danseur, musicien …. et chanteur, il anime depuis de nombreuses années l’atelier chant du Folk des Terres Froides ainsi que des ateliers de danse et de musique collective. Il est membres du groupe vocaL « DiciDailleurs » et a été longtemps membres des « Réveillés de la Lune » sous la direction d’Évelyne Girardon. ***Infos pratiques et organisation :*** stage de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 à la Maison des Associations située à Arcisse sur la commune de Saint-Chef (450 traversée d’Arcisse 38890 St-Chef) Repas partagé : chacun apporte une de ses meilleures spécialités Attention : il reste 3 places ***Pour s’inscrire :*** sur le site HelloAsso en suivant ce lien : par courrier à l’adresse : Tradescantia, 44 chemin de la colombe Arcisse 38890 Saint-Chef(dans ce cas, compléter le coupon réponse ci-dessous à découper et joindre à votre chèque à l’ordre de Tradescantia) Dans tous les cas vous recevrez un courriel de confirmation de votre inscription *source : événement [Dimanche de Chant Traditionnel](https://agendatrad.org/e/35456) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

