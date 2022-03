DIMANCHE DE CARACTÈRE Montmirail Montmirail Catégories d’évènement: Montmirail

Sarthe

DIMANCHE DE CARACTÈRE Montmirail, 24 juillet 2022, Montmirail. DIMANCHE DE CARACTÈRE Montmirail

2022-07-24 14:00:00 – 2022-07-24

Montmirail Sarthe Visite de la Petite cité de caractère de Montmirail, en partenariat avec le Pays du perche Sarthois, sur le thème “Les Bâtisseurs de Montmirail” +33 2 43 93 65 26 Visite de la Petite cité de caractère de Montmirail, en partenariat avec le Pays du perche Sarthois, sur le thème “Les Bâtisseurs de Montmirail” Montmirail

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Montmirail, Sarthe Autres Lieu Montmirail Adresse Ville Montmirail lieuville Montmirail Departement Sarthe

Montmirail Montmirail Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmirail/

DIMANCHE DE CARACTÈRE Montmirail 2022-07-24 was last modified: by DIMANCHE DE CARACTÈRE Montmirail Montmirail 24 juillet 2022 Montmirail sarthe

Montmirail Sarthe