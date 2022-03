Dimanche de Caractère du Sap Sap-en-Auge, 11 septembre 2022, Sap-en-Auge.

Dimanche de Caractère du Sap Sap-en-Auge

2022-09-11 15:00:00 15:00:00 – 2022-09-11

Sap-en-Auge Orne Sap-en-Auge

Le Sap

11 septembre

La vie sous l’Occupation

Drôle de période que celle de l’Occupation, mais il fallait pourtant continuer à vivre ! A travers cartes postales, matériel d’époque et surtout récits d’habitants, découvrez la vie quotidienne au Sap (travaux des champs, activité commerciale, savoir-faire…) et les lieux où des faits de guerre se sont produits jusqu’à la Libération le 22 août 1944.

Dégustation de cidre, poiré, pommeau, jus de pomme, confitures, et fromage AOP du Pays d’Auge.

RDV 15h, place du Marché

Contactez la Mairie

Sap-en-Auge

