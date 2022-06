Dimanche de caractère, Bouxwiller

2022-07-10 – 2022-07-10 Dimanche de caractère /BOUXWILLER Une cité viticole oubliée Remontez le temps et partez à la découverte du passé viticole de Bouxwiller, en compagnie de Jean-Christophe Brua, architecte du Patrimoine. À travers les ruelles de Bouxwiller et à l’intérieur de cours privées, vous observerez les signes architecturaux qui témoignent de l’important passé viticole de la ville. L’histoire de l’exploitation des vignes de la prestigieuse colline du Bastberg n’aura plus de secret pour vous. Dégustation de vin du Bastberg du micro-viticulteur Arnold KARCHER d’Imbsheim et de jus de fruits de la Ferme Herrmann. Durée : 1h30

Animation gratuite Places limitées. Réservations au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdehanau.eu

