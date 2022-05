Dimanche convivial à Olivet Solidarité Salle Harmonie Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Salle Harmonie, le dimanche 24 juillet à 12:00

Olivet Solidarité vous propose d’apporter un plat à partager dans l’amitié et la bonne humeur. Des bénévoles s’occupent de mettre le couvert et de préparer l’apéritif offert par l’association. Olivet Solidarité ouvre ses portes à tous. N’hésitez pas, venez.

Entrée libre

Repas partagé suivi d’une animation Salle Harmonie 146 rue du Général de Gaulle Olivet Loiret

2022-07-24T12:00:00 2022-07-24T17:00:00

