Dimanche conté, 17 juillet 2022, .

Dimanche conté

2022-07-17 14:00:00 – 2022-07-17 17:00:00

Découvrez la Roche aux Fées à travers ses contes et ses légendes. Un monde mystérieux et drôle qui vous ouvre les portes de la Bretagne. Une après-midi d’animations qui se termine par « Ça raconte quoi les contes ? » de Doé,

• 14h : sieste contée et interactive avec des histoires de fées, de korrigans…

• 16h15 : spectacle devant le dolmen « Ça raconte quoi les contes ? »

Découvrez la Roche aux Fées à travers ses contes et ses légendes. Un monde mystérieux et drôle qui vous ouvre les portes de la Bretagne. Une après-midi d’animations qui se termine par « Ça raconte quoi les contes ? » de Doé,

• 14h : sieste contée et interactive avec des histoires de fées, de korrigans…

• 16h15 : spectacle devant le dolmen « Ça raconte quoi les contes ? »

dernière mise à jour : 2022-04-26 par