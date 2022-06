Dimanche – Compagnies Focus et Chaliwaté – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La) Carquefou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:45 22:00

Gratuit : non Tarif plein non abonné : 24 € Tarif sortie famille (achat 3 places minimum dont au moins un mineur) : 15 € la place BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h Théâtre / Théâtre d’objets / vidéo. Un théâtre ébouriffant d’inventivité – mêlant astucieusement marionnettes, objets, théâtre gestuel et vidéo – qui interpelle sur l’urgence climatique.À travers une succession de tableaux visuellement très travaillés, la mise en scène mêle deux récits en parallèle. D’un côté, les aventures rocambolesques d’une équipe de trois reporters animaliers parcourant le globe à la recherche des espèces en voie d’extinction. De l’autre, la vie non moins épique d’une famille qui, un dimanche certainement, se trouve soudain en proie aux catastrophes naturelles. Alors que leur maison se dérègle et s’effondre progressivement, ils tentent de préserver à tout prix leur quotidien jusqu’à l’absurde… Tour à tour drôle et angoissante, délurée et réaliste, cette pièce peint le portrait d’une humanité en décalage avec son époque, saisie par le chaos des dérèglements climatiques. Une tragi-comédie poétique comme une invite à l’évasion, au rêve et, certainement aussi, à l‘indignation. Écriture et mise en scène : Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine HeyraudAvec Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud, en alternance avec Thomas Dechaufour, Shantala Pèpe, Christine Heyraud ou Julie DacquinMarionnettes : Joachim Jannin (WAW Studio!) et Jean-Raymond Brassinne Durée : 1h15 Public : à partir de 8 ans Fleuriaye (La) Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr https://www.theatre-carquefou.fr

