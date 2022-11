Dimanche Cinétique – Fondation Vasarely Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13090

Aix-en-Provence

Dimanche Cinétique – Fondation Vasarely Aix-en-Provence, 4 septembre 2022, Aix-en-Provence. Dimanche Cinétique – Fondation Vasarely

1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090

2022-09-04 10:30:00 – 2022-09-04 12:00:00 Aix-en-Provence

13090 EUR Après une visite guidée au sein des collections de la Fondation, nous vous proposons des ateliers abordant différentes thématiques autour de l’expérience optique et du travail de l’artiste. Ceux-ci sont adaptés en fonction des âges des participants.



Durée : 1h30 / un minimum de 3 enfants inscrits est requis, la Fondation Vasarely se réserve le droit d’annuler la veille si le minimum de 3 enfants n’est pas atteint. Petit·e·s et grand·e·s sont invité·e·s à partager un moment dans l’univers incroyable des illusions de Victor Vasarely ! Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: 13090, Aix-en-Provence Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090 Ville Aix-en-Provence lieuville Aix-en-Provence Departement 13090

Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Dimanche Cinétique – Fondation Vasarely Aix-en-Provence 2022-09-04 was last modified: by Dimanche Cinétique – Fondation Vasarely Aix-en-Provence Aix-en-Provence 4 septembre 2022 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090 13090 aix en provence

Aix-en-Provence 13090