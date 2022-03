Dimanche & Cie : Spectacle “Toute petite suite” Saint-Jean-de-Marsacq Saint-Jean-de-Marsacq Catégories d’évènement: Landes

Saint-Jean-de-Marsacq Landes Saint-Jean-de-Marsacq Spectacle enfants : Charlène Martin explore les sens et les émotions que suscitent les éléments : eau, air, feu, terre.

Sons vocaux, mélodies libres et onomatopées sauvages jaillissent en une suite de pièces tour à tour joyeuses, tendres, déjantées, tribales ou virtuoses. Une expérience sonore insolite pour les tout petits spectateurs. De 6 mois à 6 ans. MACS

