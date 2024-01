Dimanche & Cie ! LÀ-BAS Bénesse-Maremne, dimanche 10 mars 2024.

Théâtre / A partir de 5 ans

Dans le cadre de la programmation familiale « Dimanche & Cie !

Une création originale du Théâtre des Chimères

En partenariat avec la commune de Bénesse-Maremne

Au milieu de nulle part, deux enfants vivent sur un îlot qu’ils décorent de perles. Un jour, des sons percent le silence de leur quotidien. D’où viennent-ils ? Serait-il possible qu’il existe autre chose là-bas, ailleurs ? Une invitation à grandir, dépasser ses peurs et aller voir plus loin. EUR.

Foyer rural

Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine service.culture@cc-macs.org

Début : 2024-03-10 15:00:00

fin : 2024-03-10 15:50:00



