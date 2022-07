Dimanche au parc – Traces et indices des animaux

Dimanche au parc – Traces et indices des animaux, 24 juillet 2022, . Dimanche au parc – Traces et indices des animaux



2022-07-24 – 2022-07-24 Baladons-nous dans le parc boisé du château de Flers! Nous apprendrons à reconnaître les empreintes des animaux et les essences des arbres. Baladons-nous dans le parc boisé du château de Flers! Nous apprendrons à reconnaître les empreintes des animaux et les essences des arbres. Baladons-nous dans le parc boisé du château de Flers! Nous apprendrons à reconnaître les empreintes des animaux et les essences des arbres. dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville