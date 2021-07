Dimanche au parc – Spectacle « En attendant le grand soir » – Compagnie Le doux Supplice Flers, 22 août 2021-22 août 2021, Flers.

Dimanche au parc – Spectacle « En attendant le grand soir » – Compagnie Le doux Supplice 2021-08-22 17:30:00 17:30:00 – 2021-08-22 19:00:00 19:00:00

Flers Orne Flers

Tous les dimanches de 14h30 à 18h parc du château de Flers

Baptêmes de poneys avec le Club hippique de Flers.

Jeux à disposition tout l’été

Spectacle à voir et à danser

Nous sommes assis autour du plateau. Au centre, ça commence tout doucement à jouer, à tourner, à défier l’équilibre, révélant instants dansés et spectaculaires portés acrobatiques.

Une ode au bal, une introduction à la fête où peu à peu, sans qu’on ne s’en rende compte, on se retrouve à leurs côtés par le simple plaisir d’être ensemble, entraînés dans cette aventure collective : le doux vertige de danse.

Tous les dimanches de 14h30 à 18h parc du château de Flers

Baptêmes de poneys avec le Club hippique de Flers.

Jeux à disposition tout l’été

Spectacle à voir et à danser

Nous sommes assis autour du plateau. Au centre, ça commence tout doucement à…

+33 2 33 65 06 75 https://www.flerstourisme.fr/

Tous les dimanches de 14h30 à 18h parc du château de Flers

Baptêmes de poneys avec le Club hippique de Flers.

Jeux à disposition tout l’été

Spectacle à voir et à danser

Nous sommes assis autour du plateau. Au centre, ça commence tout doucement à jouer, à tourner, à défier l’équilibre, révélant instants dansés et spectaculaires portés acrobatiques.

Une ode au bal, une introduction à la fête où peu à peu, sans qu’on ne s’en rende compte, on se retrouve à leurs côtés par le simple plaisir d’être ensemble, entraînés dans cette aventure collective : le doux vertige de danse.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par