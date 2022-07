Dimanche au parc – Queen a man- Compagnie O Captain mon capitaine, 17 juillet 2022, .

Dimanche au parc – Queen a man- Compagnie O Captain mon capitaine



2022-07-17 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-17 18:30:00 18:30:00

Divers jeux à disposition tout l’été (jeux en bois, homebal…)

Trente ans après la mort prématurée de Freddie Mercury, l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man rend un bel hommage au chanteur et leader charismatique du groupe rock mythique Queen. Les artistes galvanisent les spectateurs au rythme de lancés de bâton, de chorégraphies synchronisées, de déhanchés…et de larges sourires moustachus. Assistez en famille au spectacle de Queen-A-Man, un hommage à Queen chargé en émotions et qui donne la pêche en alliant avec justesse twirling, burlesque et danse.

