Dimanche au parc – Pédalo cantabile par la compagnie des Zingues, 10 juillet 2022, .

Dimanche au parc – Pédalo cantabile par la compagnie des Zingues



2022-07-10 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-10 18:30:00 18:30:00

Divers jeux à disposition tout l’été (jeux en bois, homebal…)

Au coin d’une rue, un cyclisme a posé son vélo et assis sur la selle, fait défiler le texte d’une chanson qu’il accompagne de sa guitare ou de son accordéon, texte d’un côté, dessin de l’autre. Et bien sûr, le public chante, c’est le but de cette randonnée cycliste sur place. Une petite reine pour faire chanter le pavé. Des airs populaires et accessibles à tous: on ne peut pas les oublier, ces airs de Piaf, Boby Lapointe, Manu Chao, et d’autres pour le plaisir de chanter ensemble.

