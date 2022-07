Dimanche au parc – One Shot-Compagnie One Shot, 7 août 2022, .

Dimanche au parc – One Shot-Compagnie One Shot



2022-08-07 17:30:00 17:30:00 – 2022-08-07 18:30:00 18:30:00

Deux amis, deux frères. Deux hommes occupent leurs espaces. Ils sont chez eux, ils sont dans un jardin, un parc, un terrain vague, une forêt.

Ils flânent et s’occupent posément. Puis naît le plaisir de jouer et de se mettre au défi. Des morceaux de pommes volent dans les airs pour arriver dans la bouche d’un guitariste funky aux notes rebelles.

L’enthousiasme et un souffle créatif poussent les défis crescendo, et les haches entrent en scène.

Elles tournent et sont manipulées en équilibres instables au tempo d’un beatbox-harmonica tumultueux. Poussant la malice et allant toujours plus loin dans leur délire, l’un d’eux se transforme en une cible. Les haches volent alors et s’abattent dans un ballet délirant, aérien et vertigineux.

dernière mise à jour : 2022-06-30