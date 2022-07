Dimanche au parc – Les Sauveteurs en mer sans moyens- Compagnie Mic mac, 31 juillet 2022, .

Dimanche au parc – Les Sauveteurs en mer sans moyens- Compagnie Mic mac



2022-07-31 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-31 17:30:00 17:30:00

« Forme courte, ludique et interactive, La SMSM recrute propose une aventure dans un espace spécifique. En l’espace de 15 minutes, les joueurs vont vivre une aventure en haute mer et participer au nouveau recrutement de la SMSM. Clin d’œil évident à la SMSM dont l’objectif est le sauvetage

humain et matériel en mer, la SMSM, plus récente et dans l’air du temps des économies, est l’association des Sauveteurs en Mer Sans Moyens. La SMSM recrute est un jeu interactif dans lequel les spectateurs deviennent le temps de leur mission, acteurs. Ils devront piloter un bateau en difficulté,

tout en subissant les caprices des phénomènes météorologiques et marins…

A partir de 7 ans accompagné.

