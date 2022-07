Dimanche au parc – Les mystères du dessous du kilt- Cie des zingues, 21 août 2022, .

Dimanche au parc – Les mystères du dessous du kilt- Cie des zingues



2022-08-21 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-21 18:30:00 18:30:00

Installation burlesque

Par Saint Andrew ! Et si on s’amusait un peu. . . en se cultivant ?

0n vous rassure, dessous rien de vulgaire sous le célèbre tissu écossais mais des visuels pour tenter de répondre avec humour à cette épineuse question qui taraude l’humanité depuis la nuit des temps !

0n retrouvera sous le kilt manœuvré par le public, les symboles propres à l’Ecosse et aux pays celtiques, complétés par des explications culturelles au dos de chaque panneau.

Alors, n’hésitez pas à vous filmer et à partager ces instants où la bonne humeur percute l’histoire de plein fouet !

