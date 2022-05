Dimanche au parc – Les frères Peuneu – Cie Hirsutes Les Butors, 31 juillet 2022, .

Dimanche au parc – Les frères Peuneu – Cie Hirsutes Les Butors

2022-07-31 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-31 18:00:00 18:00:00

15h30 : Les Frères Peuneu nDeux personnages débordés et débordants, moitié sportifs, moitié artistes, moitié sauvages, présentent un spectacle à base de jonglerie au quotidien, d’indiens pacifistes et de vélo d’enfant acrobatique. Une touche de performance, une pointe de tendresse, quelques spaghettis et surtout beaucoup de conneries ! 17h30 : Cie Hirsutes Les Butors » nAvec leurs cervelles de piafs, les Butors se livrent à une parade amoureuse de haute voltige, perchés à 7 mètres de hauteur sur une invention délicieusement spectaculaire : une immense échelle rotatoire, nun manège diabolique inspiré des moulins à vent et des roues de la mort. n350 kg de ferraille, d’astuce, de précision et de grâce… nCes drôles d’oiseaux se volent dans les plumes au cours d’un rituel saugrenu, enchaînant préliminaires aériens insolites, défis légèrement grivois, danses décalées et envols vertigineux. nUn spectacle virtuose, acrobatique et burlesque à la recherche de l’oiseau rare et du mystère de l’équilibre amoureux Continu de 14h30 à 17h30 : Mic Mac Cie La SMSM (Les Sauveteurs en Mer Sans Moyens) n Forme courte, ludique et interactive, La SMSM recrute propose une aventure dans un espace spécifique. En l’espace de 15 minutes, les joueurs vont vivre une aventure en haute mer et participer au nouveau recrutement de la SMSM. Clin d’oeil évident à la SMSM dont l’objectif est le sauvetage nhumain et matériel en mer, la SMSM, plus récente et dans l’air du temps des économies, est l’association des Sauveteurs en Mer Sans Moyens. La SMSM recrute est un jeu interactif dans lequel les spectateurs deviennent le temps de leur mission, acteurs. Ils devront piloter un bateau en difficulté, ntout en subissant les caprices des phénomènes météorologiques et marins… nA partir de 7 ans accompagné.

