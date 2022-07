Dimanche au parc – Le potager en permaculture – API Potager

Dimanche au parc – Le potager en permaculture – API Potager, 7 août 2022, . Dimanche au parc – Le potager en permaculture – API Potager



2022-08-07 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-07 16:30:00 16:30:00 Découvrez les secrets du « potager du paresseux », un jardin riche et prolifique pour la biodiversité.

Quelles sont les astuces, les associations de plantes pour réussir son potager en préservant la nature ? Quelles différences avec le potager traditionnel ?

Ateliers semis/plantation en fonction de la saison.

