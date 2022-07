Dimanche au parc – Circulo- Compagnie el tercer Ojo, 10 juillet 2022, .

2022-07-10 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-10 18:30:00 18:30:00

Divers jeux à disposition tout l’été (jeux en bois, homebal…)

Acrobates et musiciennes composent ensemble une ronde où se mêle et se démêle l’individu au groupe, où chacun tente de retrouver sa place par sa pratique (jonglage, acrobatie au sol et dans l’air), à la fois porté par l’autre et portant l’autre dans son individualité, tous au service du cercle.

