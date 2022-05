Dimanche au parc – Cie Les rustines de l’ange “ça va valser !” – Cie El Tercer Ojo “Circulo”, 1 mai 2022, .

Dimanche au parc – Cie Les rustines de l’ange “ça va valser !” – Cie El Tercer Ojo “Circulo”

2022-05-01 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-10 18:00:00 18:00:00

Divers jeux à disposition tout l’été (jeux en bois, homebal…)

Dimanche 10 juillet :

15h30 : Cie Les rustines de l’ange ça va valser !

Spectacle musical et chorégraphié. De Led Zeppelin à Marc Perrone en passant par Madness et Bourvil, Ça Va Valser revisite l’accordéon et enflamme le bitume.

Ça Va Valser joue dans la rue pour ceux qui veulent danser, ceux qui veulent regarder, ceux qui

veulent écouter…

17h30 : Cie El Tercer Ojo Circulo

Cirque Poétique – 45 min – Tout public

Acrobates et musicienne composent ensemble une ronde où se mêle et se démêle l’individu au groupe, où chacun tente de retrouver sa place par sa pratique (jonglage, acrobatie au sol et dans l’air), à la fois porté par l’autre et portant l’autre dans son individualité, tous au service du cercle.

Continu de 14h30 à 17h30 : Pédalo Cantabile

Au coin d’une rue, un cycliste a posé son vélo et assis sur la selle, fait défiler le texte d’une chanson

qu’il accompagne de sa guitare ou de son accordéon, texte d’un côté, dessin de l’autre. Et, bien sûr, le public chante, c’est le but de cette randonnée cycliste sur place. Une petite reine pour faire chanter le pavé. Des airs populaires et accessibles à tous : on ne peut pas les oublier, ces airs de Piaf, Boby

Lapointe, Manu Chao, et d’autres pour le plaisir de chanter ensemble.

