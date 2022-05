Dimanche au parc – Cie Engrenages Flok – Cie One Shot One Shot, 7 août 2022, .

Dimanche au parc – Cie Engrenages Flok – Cie One Shot One Shot

2022-08-07 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-07 18:00:00 18:00:00

15h30 : Cie Engrenages Flok 45mi Cachés dans une immense toile sans fond, huit musiciens le guettent, lui, le solitaire aux pinceaux, le peintre en quête d’inspiration. Ils se moquent, se jouent d’abord de lui, silencieusement, et puis, le jeu devient rencontre, une rencontre entre deux mondes, deux modes d’expression : la peinture et la nmusique. Les cuivres explosent, les percussions éclatent, entraînant la main du peintre dans des mouvements frénétiques où le bleu, le rouge et le jaune se mêlent et s’entrelacent. Est-ce la musique qui dirige le pinceau ou le pinceau qui mène la danse ? Chaque nouveau tableau est l’esquisse d’u dialogue entre deux arts, le lieu d’émotions à la fois visuelles et sonores. La rencontre redevient jeu lorsque les six toiles s’animent, se faufilent entre les mains des uns et le pinceau d’un autre, le temps d’une danse impromptue, pour rejoindre cet immense cadre vide. Alors, sous les yeux de celles et ceux qui s’étaient laissés prendre au jeu, les œuvres s’assemblent pour former une seule et unique création, étonnante et poétique symbiose entre le son et la couleur. 17h30 : Cie One Shot One Shot – 40mi Deux amis, deux frères. Deux hommes occupent leurs espaces. Ils sont chez eux, ils sont dans un jardin, un parc, un terrain vague, une forêt. nIls flânent et s’occupent posément. Puis naît le plaisir de jouer et de se mettre au défi. Des morceaux de pommes volent dans les airs pour arriver dans la bouche d’un guitariste funky aux notes rebelles. nL’enthousiasme et un souffle créatif poussent les défis crescendo, et les haches entrent en scène. nElles tournent et sont manipulées en équilibres instables au tempo d’un beatbox-harmonica tumultueux. Poussant la malice et allant toujours plus loin dans leur délire, l’un d’eux se transforme en une cible. Les haches volent alors et s’abattent dans un ballet délirant, aérien et vertigineux.

