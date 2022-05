Dimanche au parc – Cie Deux Dames au Volant Entre biceps et paillettes – Cie L’avis bidon Face A Flers, 21 août 2022, Flers.

2022-08-21 14:30:00 – 18:00:00

Flers Orne

15h30 : Cie Deux Dames au Volant Entre biceps et paillettes » nDans cette création, les Deux Dames ne s’inventent pas d’histoire. Elles s’amusent à jouer, et jouent de leurs personnalités, leurs féminités, leurs différences. Chaque jeu se prête à une nouvelle situation, tantôt comique, tantôt grinçante, tantôt touchante. Mais ces filles-là ne jouent pas à des jeux comme les autres. Quand certaines font mumuse avec leurs chatons, elles portent de gros tubes de métal. nLorsque d’autres s’attendrissent devant des films d’amour, elles se suspendent à 7 mètres de haut. nMais en fin de compte, ne sont-elles pas tout cela à la fois ? Des brutes au cœur tendre, des râleuses sensibles, des sentimentales en mal de frisson. nInteractif, amusant et musical, ce spectacle est basé sur des techniques de cirque sur tissu aérien. Un spectacle pour s’évader du quotidien et s’amuser léger quand le portique pèse trop lourd. 17h30 : Cie L’avis bidon Face A – 50mi Munis d’une planche coréenne, d’un mât chinois, d’une échelle libre et de leurs voix, quatre circassiens multiplient les prouesses acrobatiques et posent un regard lucide sur la force du lien qui les rassemble. Ici l’amitié s’impose comme un espace de solidarité. Frissons et rires assurés avec ce spectacle où tout peut basculer, sauf le lien qui les unit. nAvec humour et dérision, quatre acrobates prennent d’assaut la scène. Ça bouge et ça saute dans tous les sens. Ça tombe et ça carbure à l’adrénaline pure. Avec ces artistes authentiques qui se livrent tout entiers, l’art du cirque n’est pas bidon ! Continu de 14h30 à 17h30 : Cie des Zingues Les mystères du dessous du kilt » nInstallation burlesque nPar Saint Andrew ! Et si on s’amusait un peu. . . en se cultivant ? n0n vous rassure, dessous rien de vulgaire sous le célèbre tissu écossais mais des visuels pour tenter de répondre avec humour à cette épineuse question qui taraude l’humanité depuis la nuit des temps ! n0n retrouvera sous le kilt manœuvré par le public, les symboles propres à l’Ecosse et aux pays celtiques, complétés par des explications culturelles au dos de chaque panneau. nAlors, n’hésitez pas à vous filmer et à partager ces instants où la bonne humeur percute l’histoire de plein fouet !

https://www.montagnesdenormandie.fr/

