15h30 : Cie Acid Kostik Sa Majesté le Peuple » nSa Majesté le peuple est une émission de télévision, un concours international qui dénichera l’androïde parfait capable de guider notre humanité. Oui, vous avez bien lu : guider l’humanité ! Rien que ça. nSa Majesté le peuple, c’est un tourbillon de surprises. nVous allez assister à la 122ème et dernière émission de Sa Majesté le peuple. nL’enjeu est de taille : guider notre humanité vers un monde meilleur. nAntenne dans 5, 4, 3, 2… nSa Majesté le Peuple est un spectacle familial ! 17h30 : Cie O Captain mon Capitaine “Queen a Man” nTrente ans après la mort prématurée de Freddie Mercury, le 24 nombre 1991, l’équipe masculinede majorettes Queen-A-Man rend un bel hommage n au chanteur et leader charismatique du groupe de rock mythique Queen. nEn jean’s, marcel blanc et capette, avec des lunettes aviateurs visées sur le nez, les artistes galvanisent les spectateurs au rythme de lancés de bâton, de chorégraphies synchronisées, de déhanchés … et de larges sourires moustachus. nAssistez en famille au spectacle de Queen-A-Man, un hommage à Queen chargé en émotions et qui donne la pêche en alliant avec justesse twirling, burlesque & danse.

