Dimanche au musée – intérieur poitevin Niort, 27 février 2022, Niort.

Dimanche au musée – intérieur poitevin Rue Duguesclin Musée du Donjon Niort

2022-02-27 – 2022-02-27 Rue Duguesclin Musée du Donjon

Niort Deux-Sèvres

EUR Venez découvrir un intérieur typique de la région, vers 1830.

« Autour de la cheminée s’organise la vie de la maisonnée. À la fois source de chaleur et de lumière, elle sert également à la cuisson des aliments et est donc utilisée tout au long de l’année. Autour de l’âtre, les femmes s’affairent à la préparation des repas, les vieillards et les enfants en bas âge se réchauffent et, le soir venu, famille et voisins s’y retrouvent occupés à de menus travaux domestiques. Les nouvelles circulent, contes et légendes font rêver les plus jeunes, parfois quelques notes de musique raisonnent et égayent la soirée.

Qu’est-ce qu’un virounou ? Une maie ? Une moque ? À l’heure du confort ultra-moderne, ce sont des questions légitimes posées par grands et petits sur un passé à la fois proche et méconnu. »

Source : NiortAgglo.fr

Sur réservation (nombre de places limité).

Venez découvrir un intérieur typique de la région, vers 1830.

« Autour de la cheminée s’organise la vie de la maisonnée. À la fois source de chaleur et de lumière, elle sert également à la cuisson des aliments et est donc utilisée tout au long de l’année. Autour de l’âtre, les femmes s’affairent à la préparation des repas, les vieillards et les enfants en bas âge se réchauffent et, le soir venu, famille et voisins s’y retrouvent occupés à de menus travaux domestiques. Les nouvelles circulent, contes et légendes font rêver les plus jeunes, parfois quelques notes de musique raisonnent et égayent la soirée.

Qu’est-ce qu’un virounou ? Une maie ? Une moque ? À l’heure du confort ultra-moderne, ce sont des questions légitimes posées par grands et petits sur un passé à la fois proche et méconnu. »

Source : NiortAgglo.fr

Sur réservation (nombre de places limité).

+33 5 49 28 14 28

Venez découvrir un intérieur typique de la région, vers 1830.

« Autour de la cheminée s’organise la vie de la maisonnée. À la fois source de chaleur et de lumière, elle sert également à la cuisson des aliments et est donc utilisée tout au long de l’année. Autour de l’âtre, les femmes s’affairent à la préparation des repas, les vieillards et les enfants en bas âge se réchauffent et, le soir venu, famille et voisins s’y retrouvent occupés à de menus travaux domestiques. Les nouvelles circulent, contes et légendes font rêver les plus jeunes, parfois quelques notes de musique raisonnent et égayent la soirée.

Qu’est-ce qu’un virounou ? Une maie ? Une moque ? À l’heure du confort ultra-moderne, ce sont des questions légitimes posées par grands et petits sur un passé à la fois proche et méconnu. »

Source : NiortAgglo.fr

Sur réservation (nombre de places limité).

Darri

Rue Duguesclin Musée du Donjon Niort

dernière mise à jour : 2022-02-11 par