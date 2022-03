Dimanche au musée – Epona et les déesses mères Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Dimanche au musée – Epona et les déesses mères Niort, 27 mars 2022, Niort. Dimanche au musée – Epona et les déesses mères Rue Duguesclin Musée du Donjon Niort

2022-03-27 – 2022-03-27 Rue Duguesclin Musée du Donjon

Niort Deux-Sèvres 7 EUR “Retour sur la découverte inespérée d’un témoignage archéologique qui permet d’évoquer la période gallo-romaine à Niort.

Avec ses 70 cm de hauteur et ses 50 cm de largeur, cette découverte constitue un des plus importants témoignages du culte d’Épona connu à ce jour en Gaule.

Rue Duguesclin Musée du Donjon Niort

