Dimanche au musée – “Découverte du Donjon à travers l’évolution de son architecture”, 24 avril 2022, .

Dimanche au musée – “Découverte du Donjon à travers l’évolution de son architecture”

2022-04-24 – 2022-04-24

7 EUR Une découverte du Donjon de Niort à travers l’évolution de son architecture. Participez à la visite guidée proposée dans le cadre des Dimanche au musée.

Ce monument historique (depuis 1840) a eu plusieurs vies : garnison anglaise et française, aménagé pour loger le capitaine des gardes au XVe siècle, il devient par la suite caserne pour les troupes royales, et lieu d’enfermement de prisonniers jusqu’en 1852. Labellisé Musée de France.

Et sa terrasse offre une vue incroyable à 360° sur la ville de Niort.

A partir de 15 heures, partez pour 1 heure à la découverte du Donjon, et soyez charmé par sa beauté et son histoire.

+33 5 49 28 14 28

Musée du Donjon

