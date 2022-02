Dimanche au musée Bernard d’Agesci : « Les Hommes de sciences » Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Dimanche au musée Bernard d’Agesci : « Les Hommes de sciences » Niort, 20 février 2022, Niort. Dimanche au musée Bernard d’Agesci : « Les Hommes de sciences » Musée Bernard d’Agesci 26 Avenue de Limoges Niort

2022-02-20 – 2022-02-20 Musée Bernard d’Agesci 26 Avenue de Limoges

« Physiciens, expérimentateurs, pédagogues…qui sont ces hommes qui ont révolutionné le monde de la physique ? Quels furent leur formation et leurs échanges à travers l'Europe savante? Voici l'occasion de découvrir des objets scientifiques remarquables et les inventeurs qui se cachent derrière (l'abbé Jean-Antoine Nollet, Joseph-Aignan Sigaud de Lafond, Pierre Polinière…) » Source : Niort Agglo

+33 5 49 78 72 00

Musée Bernard d'Agesci
26 Avenue de Limoges
Niort

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

