DIMANCHE AU KIOSQUE AVEC FLORENZA Le Mans, 29 août 2021, Le Mans. DIMANCHE AU KIOSQUE AVEC FLORENZA 2021-08-29 16:00:00 – 2021-08-29 17:00:00 Kiosque du jardin des plantes 4 Rue de Sinault

Le Mans Sarthe Dans le cadre des Dimanches au Kiosque : chansons anglophones pop, folk & blues. Une reprise de chansons anglophones de style pop, folk, blues de groupes connus des années 70-80-90 voir 2000 vous sera interprétée par Florenza. Chaises à disposition. +33 2 43 47 36 52 https://www.facebook.com/events/1253546321743350/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Dans le cadre des Dimanches au Kiosque : chansons anglophones pop, folk & blues. Une reprise de chansons anglophones de style pop, folk, blues de groupes connus des années 70-80-90 voir 2000 vous sera interprétée par Florenza. Chaises à disposition. dernière mise à jour : 2021-08-09 par

