DIMANCHE AU KIOSQUE – ATELIERS QUAI DE SCÈNE Le Mans Catégories d'évènement: Le Mans

Sarthe

DIMANCHE AU KIOSQUE – ATELIERS QUAI DE SCÈNE Le Mans, 15 mai 2022, Le Mans.

2022-05-15 – 2022-05-15 Rue Prémartine Kiosque du Jardin des Plantes

Le Mans Sarthe Concerts dans le cadre des Dimanches au Kiosque du Jardin des plantes. L’atelier-chanson de Quai de Scène est un groupe d’amateurs passionnés qui nous propose l’interprétation et la réinterprétation de chansons connues et/ou méconnues du répertoire francophone. Gratuit. 16h. Au Kiosque du Jardin des Plantes, entrée par la rue Prémartine. Chaises à disposition. Renseignement : 02.43.47.36.52. +33 2 43 47 36 52 https://www.facebook.com/events/389414926396406?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark Concerts dans le cadre des Dimanches au Kiosque du Jardin des plantes. L’atelier-chanson de Quai de Scène est un groupe d’amateurs passionnés qui nous propose l’interprétation et la réinterprétation de chansons connues et/ou méconnues du répertoire francophone. Gratuit. 16h. Au Kiosque du Jardin des Plantes, entrée par la rue Prémartine. Chaises à disposition. Renseignement : 02.43.47.36.52. Rue Prémartine Kiosque du Jardin des Plantes Le Mans

Détails Catégories d'évènement: Le Mans, Sarthe Lieu Le Mans Adresse Rue Prémartine Kiosque du Jardin des Plantes Ville Le Mans

