Dimanche au Grand Sud | Le Temps d’une Lune #8✨ Le Grand Sud, Lille Lille, dimanche 24 mars 2024.

✦ A travers une programmation désacralisée de concerts et de spectacles, le festival propose de prendre part à ces moments de partage, de fête et de tolérance qui caractérisent le mois du Ramadan Dimanche 24 mars, 11h00 1

✦ Les Nuits des Doutes – Émission de radio en direct // 11H

Avec Emil, Clark, Zyad, Célia, Myriam, Ketelyne, Hugo, Issam, Ayoub,

Hélène, Zyad, Yasmine, Timothée, Lilia, Jean-Obed, Brandon, Anissa,

Océane, Manon, Fouzia, Stephan, Imene, Emile et Anaïs nous nous

réunissons depuis septembre à Wazemmes pour imaginer ensemble une émission de radio intitulée « Les Nuits des doutes, sans doute ! »

Projet mené avec l’association Itinéraires, Emma Prat, Frédérique Lamblin, Mathilde Boudon Lamraoui et Sheerazad Cheikak Chaila.

✦ Amouzesh é parandé – Conte musical perse // 14H

À travers un conte à tiroirs, découvrez un échantillon de la richesse

philosophique de la littérature orale de l’ancienne Perse et de l’Iran populaire. Le conte Âmouzesh é Parandé, L’enseignement de l’oiseau, agrémenté desonorités envoûtantes vous emmène dans un parcours initiatique étonnant.

✦ Initiation flamenco parents-enfants // 15H

Zapateado, braceo, Elena La Grulla vous propose de venir découvrir le plaisir de la danse lors d’un atelier parent-enfant tout en complicité. Débutant·e, petit·e ou grand·e, tout le monde est bienvenu·e ! Olé !

✦ La Nuit passe à table – lecture musicale // 16H

Pendant le mois de Ramadan, les rituels sont autant de plats savoureux qui nous rassemblent. Nous ressemblent-ils ? Les connaissances, les habitudes et les savoir-faire se transmettent. Je me demande comment font mes voisins, mes voisines. Avant le coucher du soleil, j’irai à leur rencontre.

Nous partagerons la poésie qui habite nos maisons, nos intérieurs.

Les témoignages récoltés seront tissés, formant un texte collectif, présenté lors d’un repas partagé avec l’ensemble des familles rencontrées puis lu en musique, un dimanche du Temps d’une Lune, au Grand Sud.

✦ Juan Carmona Zyriab acoustic session // 16H15

Reconnu comme l’une des plus grandes figures du flamenco, le guitariste Juan Carmona collectionne les prix internationaux et les tournées à travers le monde. Ce 12ème album concept au casting d’exception retrace le voyage de Zyriab, musicien poète de génie, inventeur de la musique arabo-andalouse.

Juan Carmona, pris du souffle créateur de Zyriab, porte à la tradition une vision moderne de la musique et la philosophie du voyage. Véritables passeurs, ils jettent des ponts entre les mélodies de la Méditerranée, créant une nouvelle odyssée musicale.

Le guitariste nous livre ici une nouvelle version acoustique, accompagné de Ptit Moh à la mandole.

—–

GRATUIT

Sans réservations

03 20 31 55 31 – contact@attacafa.com

✨Découvrir le reste de la programmation

Le Grand Sud, Lille 50 Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille 59160 Nord