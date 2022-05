Dimanche au bord de l’orne : Texas Line

2022-08-07 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-07 23:00:00 23:00:00 Concerts durant le mois d’Août cours des fontaines dans une ambiance bucolique à partir de 20h30 .

TEXAS LINE est un groupe de Country Music basé en Haute Normandie (Dieppe).Créé en 2003 par Jean Marc Hebert. Ses influences vont de Hank Williams à Alan Jackson, en passant par les incontournables Willie Nelson, Vince Gill, Brooks & Dunn, Keith Urban ou encore Johnny Cash. Concerts durant le mois d’Août cours des fontaines dans une ambiance bucolique à partir de 20h30 .

