Le dimanche 28 novembre l’association Dim’Danse organise sa 3e session de dimanches après-midis dansants. Venez-vous amuser, chanter, danser, discuter dans une ambiance conviviale rock, disco, soul, funk, musiques du soleil, madison, valse… Maison pour tous de 14h à 18h.

5€

2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T18:00:00

