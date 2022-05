Dimanche animé – Nature en forêt Bazouges-la-Pérouse, 15 mai 2022, Bazouges-la-Pérouse.

Dimanche animé – Nature en forêt Forêt de Villecartier Base de loisirs Récrénature Bazouges-la-Pérouse

2022-05-15 – 2022-05-15 Forêt de Villecartier Base de loisirs Récrénature

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse

Venez découvrir un marché de producteurs locaux en forêt de Villecartier (base de loisirs RécréNature) : des plantes, des plants de légumes, des fleurs, du pain, des confitures… mais aussi des meubles de jardin, de la vannerie, des nichoirs et bien d’autres produits artisanaux issus de la production locale et/ou biologique .

Profitez également de nombreux ateliers :

– «Observons les insectes de la forêt» avec Guillaume Morin, Biosphère et Compagnie

– Vélo récup’ : apportez vos bouchons en plastique pour les recycler et créer de nouveaux objets !

– Atelier fabrication de capteurs d’air avec la Maison de la Consommation et de l’Environnement

– Fabrication de briques en terre crue avec Ecobatys

– Vélo smoothie : transformez vos fruits abîmés en délicieux smoothies d’un coup de pédale ! avec le SMICTOM du Pays de Fougères

– Atelier photo : faites-vous tirer le portrait de façon expérimentale avec la photographe Estelle Chaigne

Des balades thématisées :

10h – Bain de forêt avec Sophie Milbeau, – Association Jardin naturel & bains de forê

11h et 15h – Sortie «plantes comestibles et médicinales» avec la ferme des Millefeuilles

16h – Sortie «À la recherche des petits animaux de la forêt» en famille avec Nicolas Hyon

Des spectacles :

En fil rouge, Duo de Maîtres de cérémonie avec les Échappés du Bal

14h30 – Spectacle «L’école d’après» : représentation des élèves de 5e du collège de Tremblay avec la compagnie le Grand O, en partenariat avec AY ROOP

17h30 – Nanabozho – Cie le Grand O Danse acrobatique, voix, musique et poésie. Nanabozho est un poème chanté, une conversation entre une branche morte, un danseur-acrobate, une musicienne conteuse et le monde vivant qu’ils visitent avec discrétion. Durée : 25 min

De nombreux exposants : services de Couesnon Marches de Bretagne (PCAET, Breizh Bocage, entretien des chemins de randonnée), Caravane Main Verte, les grainothèques, l’ONF, SOS Serpent, Office de Tourisme…

Et bien-sûr les activités de la base de loisirs Récrénature avec les petits bateaux du port miniature (entrées payantes), des jeux pour petits et grands avec la ludothèque «À vous de jouer !», initiation au tir à l’arc, jeux

buissonniers et interludes musicales…

Accès gratuit.

spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr https://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/actualite/dimanches-animes-2022-fetons-les-10-ans/

dernière mise à jour : 2022-04-19 par Bureau d’information touristique – Maen Roch