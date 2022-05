Dimanche animé – Musique en forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse, 19 juin 2022, Bazouges-la-Pérouse.

Pour continuer la saison des Dimanches Animés en forêt de Villecartier, le site de Récrénature vous propose de venir en famille ou entre amis pour assister à une journée dédiée à la musique !

Quoi de mieux que ce cadre verdoyant pour nourrir notre envie de découvertes sonores et musicales ! Spectacle au casque, musique acoustique pour les petites oreilles, musique à la croisée de l’humour, musique pour danser… c’est un dimanche en fanfare qui se prépare !

Au programme :

– En continu sur l’après-midi : Ludothèque « À Vous de Jouer ! », Port Miniature (payant)

Duo de Maîtres(ses) de cérémonie avec les Échappés du Bal – Théâtre de rue et improvisation

– Deux fois dans l’après-midi : Le tout-petit kiosque – Siian – Musique en douceur pour les tout-petits

– 14h15 Chorale adulte de l’association Music’à Bazouges

– 15h Luc et Rebecca – Cie Pfff – Spectacle théâtral et musical

– 16h30 Back to the 80’s – Compagnie Magic Meeting – Spectacle au casque participatif

– 18h Restitution du stage Les Murs ont des oreilles – Cie Les Echappés du Bal dans le cadre de leur résidence mission

– 19h La Guinguette à PépéE – Cie Les neuf filles de Zeus – Musique dansante et décalée

Gratuit – Tout public

contact@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 2 99 97 17 07

