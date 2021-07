Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Dimanche animé – Marionnettes en forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Dimanche animé – Marionnettes en forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Bazouges-la-Pérouse. Dimanche animé – Marionnettes en forêt de Villecartier 2021-07-18 14:00:00 – 2021-07-18 21:00:00 Forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse

Pour continuer la saison des Dimanches Animés en forêt de Villecartier, le site de Récrénature vous propose de venir en famille ou entre amis pour assister à une journée dédiée aux marionnettes. Programme dévoilé prochainement. Gratuit – Tout public – Port du masque obligatoire – Jauge limitée sur les spectacles et les animations en fonction de l'actualité sanitaire contact@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 2 99 97 17 07

dernière mise à jour : 2021-06-02 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

Détails Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Bazouges-la-Pérouse Adresse Forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse Ville Bazouges-la-Pérouse lieuville 48.48147#-1.57158