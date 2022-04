Dimanche animé – Grand jeu en famille Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse Venez jouer en équipe et mettre votre orientation et votre logique à l’épreuve ! 1ère animation des 10 ans des Dimanches animés en forêt de Villecartier. Aventuriers, aventurières de la table “en bois”, ce rendez-vous est fait pour vous.

Gratuit et tout public. ludotheque@couesnon-marchesdebretagne.fr https://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/

