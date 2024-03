DIMANCHE ANIMÉ A L’ÉCOMUSÉE Écomusée Hannonville-sous-les-Côtes, dimanche 4 août 2024.

L’Ecomusée vous ouvre ses portes avec de belles animations.

Visites commentées de la maison lorraine et de l’éco-jardin, démonstrations de cardage et filage, ateliers cuisine et cuisson dans le four à bois,… Une belle façon ludique de découvrir les lieux !Tout public

5 EUR.

Début : 2024-08-04 14:00:00

fin : 2024-08-04 18:00:00

Écomusée 87 Rue Chaude

Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est ecomusee.hannonville@wanadoo.fr

