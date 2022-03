Dimanche actif : Les jeux d’autrefois Val-de-Livenne Val-de-Livenne Catégories d’évènement: Gironde

Val-de-Livenne

Dimanche actif : Les jeux d’autrefois Val-de-Livenne, 20 mars 2022, Val-de-Livenne. Dimanche actif : Les jeux d’autrefois Val-de-Livenne

2022-03-20 – 2022-03-20

Val-de-Livenne Gironde Le GDAR vous propose de (re)découvrir les jeux d’autrefois … Au programme avec les enfants : Marelle, collin Maillard… Le GDAR vous propose de (re)découvrir les jeux d’autrefois … Au programme avec les enfants : Marelle, collin Maillard… +33 7 88 10 70 61 Le GDAR vous propose de (re)découvrir les jeux d’autrefois … Au programme avec les enfants : Marelle, collin Maillard… pexels

Val-de-Livenne

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Val-de-Livenne Autres Lieu Val-de-Livenne Adresse Ville Val-de-Livenne lieuville Val-de-Livenne Departement Gironde

Val-de-Livenne Val-de-Livenne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-livenne/

Dimanche actif : Les jeux d’autrefois Val-de-Livenne 2022-03-20 was last modified: by Dimanche actif : Les jeux d’autrefois Val-de-Livenne Val-de-Livenne 20 mars 2022 Gironde Val-de-Livenne

Val-de-Livenne Gironde