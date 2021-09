Lissieu Saint-Joseph de Mont-Luzin Lissieu, Métropole de Lyon Dimanche à Nazareth Saint-Joseph de Mont-Luzin Lissieu Catégories d’évènement: Lissieu

du dimanche 12 septembre au dimanche 26 juin 2022 à Saint-Joseph de Mont-Luzin

Un temps pour se ressourcer dans la simplicité et dans un climat familial auprès du Seigneur. Au programme : 11h Eucharistie, pique-nique tiré du sac, partage fraternel, adoration, office des Vêpres et goûter. Fin à 17h (Prise en charge des enfants pendant l’Adoration)

Entrée libre, pour tout ou partie de l’activité

Un temps pour se ressourcer dans la simplicité et dans un climat familial auprès du Seigneur. Saint-Joseph de Mont-Luzin 682 route de Limonest, 69380 Chasselay Lissieu

2021-09-12T11:00:00 2021-09-12T17:00:00;2021-11-14T11:00:00 2021-11-14T17:00:00;2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T17:00:00;2022-01-16T11:00:00 2022-01-16T17:00:00;2022-02-13T11:00:00 2022-02-13T17:00:00;2022-06-26T11:00:00 2022-06-26T17:00:00

