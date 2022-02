Dimanche à la ferme Loché-sur-Indrois Loché-sur-Indrois Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Dimanche à la ferme
Loché-sur-Indrois, 6 février 2022

Rencontre et caresses de nos animaux, grands jeux en bois et jeu d'orientation. Sur réservation.

lafermedarcania@orange.fr
+33 6 08 91 49 06

