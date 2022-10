Dimanche à la carte : Le portrait dans tous ses états !

2022-10-23 – 2022-10-23 Partagez des moments de convivialité en famille, le temps d’un dimanche après-midi ! Partez à la rencontre des portraits de la collection et de l’exposition Plumes de peintres, pour découvrir la variété des expressions et des poses. La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 30 minutes par activité.

Par Aurélie Stéphan, guide-conférencière. Adultes : 5€ (plein tarif) / 3€ (tarif réduit) / Gratuité sous conditions

Enfant : gratuit.

Inscription sur place, le jour même (dans la limite des places disponibles).

