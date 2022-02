Dimanche à la carte : En voyage ! Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Dimanche à la carte : En voyage ! Brest, 20 février 2022, Brest. Dimanche à la carte : En voyage ! Musée des beaux-arts 24 Rue Traverse Brest

2022-02-20 – 2022-02-20 Musée des beaux-arts 24 Rue Traverse

Brest Finistère Partagez des moments de convivialité en famille, le temps d’un dimanche après-midi ! Une guide-conférencière est à votre disposition afin de proposer des animations variées, pour le bonheur des petits et des grands. Dimanche 20 février : En voyage !

Un après-midi pour explorer les œuvres des artistes voyageurs et les objets rapportés par les marins en souvenir de leurs voyages. De 14h30 à 17h30 (en continu, une nouvelle activité est proposée toutes les 30 minutes). Par Anne Noret, guide-conférencière.

Pour les familles uniquement.

Tarifs : 5€ (plein tarif) / 3€ (tarif réduit) / Gratuité sous conditions

