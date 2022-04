Dimanche à la campagne – Vergers du Pays d’Othe Bercenay-en-Othe, 1 mai 2022, Bercenay-en-Othe.

Dimanche à la campagne – Vergers du Pays d’Othe Bercenay-en-Othe

2022-05-01 – 2022-05-01

Bercenay-en-Othe Aube Bercenay-en-Othe

Dimanche 1er mai : BERCENAY EN OTHE – Dimanche à la campagne, de 10h à 19h, aux Vergers du Pays d’Othe (43 rue d’Estissac). La cidrerie familiale Verger vous accueille dans ses locaux entourés de nos vergers. Visite des vergers et de la cidrerie avec explications du producteur. Dégustation

gratuite. Plus de 6 exposants. Vente de produits locaux. Grand château gonflable pour enfants.

Avec la présence de : Saffran de Charrons, vente de produits au safran • Ferme de l’Ancre, démonstration du moulin, vente de pain, lentilles, farine et huile • Champ’icaunais, vente de champignons frais, velouté

et terrines • Antoine Livin : Apiculteur, vente de miel • Comptoir des confitures, Maître Artisan confiturier, vente confitures • Le camion gourmet, restaurateur, burgers et desserts faits maison.

Restauration assurée par “Le Camion Gourmet”, repas 12 € en moyenne – Burgers fait maison et de qualité – Dessert maison.

Contact : +33 (0)6 84 81 68 90 – contact@vergers-paysdothe.fr

Bercenay-en-Othe

