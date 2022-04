Dimanche à la campagne – Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis

Dimanche à la campagne – Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis, 1 mai 2022, Aix-Villemaur-Pâlis. Dimanche à la campagne – Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis

2022-05-01 – 2022-05-01

Aix-Villemaur-Pâlis Aube Dimanche 1er mai : PALIS – Dimanche à la campagne, de 10h à 19h, au Domaine du Tournefou (4 rue du Tournefou). Familles, ateliers de création pour tous, exposants, produits du terroir, espace couvert, pique-nique dans le parc au milieu des poules, moutons, boucs et poneys, jeux, exposition photographique de Nicolas Favre. Rencontre avec des artistes. Projection du film documentaire “Ferme Vivante” sélectionné au Festival des Possibles 2021 à Sens.

Avec la présence de : La Ferme vivante 89.10, paysans bio, farine, lentilles, charcuteries brebis • Natur’Annie, artiste amateur, feutrage de laine • Faure Nicolas, exposition photographie • Microbrasserie Grand Duc, fabrication de bières bio artisanales • Association Outil en Main du Pays d’Othe, menuiserie • Les Ecuries d’Irès.

