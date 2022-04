Dimanche à la campagne – Serres et Jardins du Val d’Armance Chessy-les-Prés, 1 mai 2022, Chessy-les-Prés.

Dimanche à la campagne – Serres et Jardins du Val d’Armance Chessy-les-Prés

2022-05-01 – 2022-05-01

Chessy-les-Prés Aube Chessy-les-Prés

Dimanche 1er mai : CHESSY LES PRES – Dimanche à la campagne, de 10h à 19h, aux Serres et Jardins du Val d’Armance (32 rue de Prévent – Mézières). Production et vente de plants floraux et maraîchers. Large choix de variétés et de couleurs en toute saison. Visite de nos serres sur 2000 m².

Avec la présence de : Leclere Gaec, fromages Soumaintrain et Chaource Fermiers • Baudin Jean-Paul et Patricia, miel, bougies • Association de chasse Mézières-Les Croûtes, restauration, buvette, boudin • La Belle et la Bulle, savonnerie artisanale • Michel Moutard, Champagne Moutard • La Ferme des Abbesses, farines, huiles, légumineuses… • ODeli’ss de Cécile, cake design, macarons, sablés… • Brasserie La Truite, bières artisanales • MD Céramique, poteries, céramiques • Histoire de palettes et d’outils, déco bois, vieux outils détournés • Association MRJC de Troyes, crêpes, atelier jeux en bois • Gauthier Claude, démonstration

de tournage sur bois • Anouk et Marguerite, créations textiles • L’Arbre Auléon, greffes d’arbres fruitiers, conservation d’espèce • Jean-Pierre Léger, photos animalières • Atout Jardin, entretien,

créations massifs, taille, élagage.

Buvette et restauration avec saucisses, merguez, andouillettes, frites, boudins, pâtisseries.

Contact : +33 (0)3 25 76 09 61

+33 3 25 76 09 61

Dimanche 1er mai : CHESSY LES PRES – Dimanche à la campagne, de 10h à 19h, aux Serres et Jardins du Val d’Armance (32 rue de Prévent – Mézières). Production et vente de plants floraux et maraîchers. Large choix de variétés et de couleurs en toute saison. Visite de nos serres sur 2000 m².

Avec la présence de : Leclere Gaec, fromages Soumaintrain et Chaource Fermiers • Baudin Jean-Paul et Patricia, miel, bougies • Association de chasse Mézières-Les Croûtes, restauration, buvette, boudin • La Belle et la Bulle, savonnerie artisanale • Michel Moutard, Champagne Moutard • La Ferme des Abbesses, farines, huiles, légumineuses… • ODeli’ss de Cécile, cake design, macarons, sablés… • Brasserie La Truite, bières artisanales • MD Céramique, poteries, céramiques • Histoire de palettes et d’outils, déco bois, vieux outils détournés • Association MRJC de Troyes, crêpes, atelier jeux en bois • Gauthier Claude, démonstration

de tournage sur bois • Anouk et Marguerite, créations textiles • L’Arbre Auléon, greffes d’arbres fruitiers, conservation d’espèce • Jean-Pierre Léger, photos animalières • Atout Jardin, entretien,

créations massifs, taille, élagage.

Buvette et restauration avec saucisses, merguez, andouillettes, frites, boudins, pâtisseries.

Contact : +33 (0)3 25 76 09 61

Chessy-les-Prés

dernière mise à jour : 2022-04-07 par