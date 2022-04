Dimanche à la campagne – Ferme Parthiot Chaserey, 1 mai 2022, Chaserey.

Dimanche 1er mai : CHASEREY – Dimanche à la campagne, de 10h à 19h, à la Ferme Parthiot (4 chemin de Binanté). Venez visiter notre site de triage et de conditionnement pour les légumes secs. Vous aurez également accès au “marché de pays” avec des exposants locAaux, des jeux pour enfants et restauration-buvette. Une tombola est également organisée avec un panier garni à gagner. A partir du 18h30, concert/apéro avec le groupe “Why note” de Châtillon-sur-Seine.

Avec la présence de : Chine et Pinceaux, rénovation de meubles anciens • Régis, producteur de miel • Morizot Marcel, Tir à l’arc • Comptoir des confitures, fabrication artisanale de confitures • Guillaume Fanny, artiste peintre • Brunaud Jérôme, poney • Why note, groupe de musique (de 18h30 à 21h30).

Restauration sur place : salade de lentille vertes 3 €, saucisse ou merguez de chez Thorey, frites 5 € ou jambon à l’os frites 8 €, tarte 2 € ou dessert surprise à la lentille 2 €.

Contact : +33 (0)3 25 46 65 03 – commercial@lafermeparthiot.fr

